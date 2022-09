Juventus Turin Haarakiri: Paul Pogbas neuer Look verfehlt seine Wirkung

Seit seiner Rückkehr zu Juventus Turin warten die Fans gespannt auf den ersten Auftritt von Paul Pogba (29) in dieser Saison. Bis es so weit ist, wollte der Mittelfeldstar seine Anhänger mit einem veränderten Erscheinungsbild beeindrucken. Die erhoffte Resonanz blieb jedoch aus.

Auf Instagram postete Pogba einen Clip von seinem Friseurbesuch in London. Der Fußballprofi ließ sich einen diagonalen Streifen einfärben, der vom Haupthaar über die Augenbraue bis hin zu Schnurr- und Kinnbart verläuft. Ein Ergebnis, das zumindest dem Franzosen ein Lächeln abringen konnte. "Keine Grenzen für den neuen Look", so Pogbas Statement zum Video.

Die Community reagierte da schon weitaus negativer. "Mehr verschiedene Haarschnitte als Minuten auf dem Platz", fasst ein User den Grundtenor in den Kommentaren sehr gut zusammen. Pogba kehrte im Sommer nach sechs schwierigen Jahren bei Manchester United ablösefrei zu Juventus Turin zurück, wo er zum Weltstar aufstieg.

Eine Meniskusverletzung bremste den Weltmeister von 2018 allerdings gleich im Juli aus. Die anschließende Knie-OP im September verlängerte Pogbas Aufenthalt im Lazarett der Bianconeri zusätzlich.