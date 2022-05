Jorginho-Alternative: Juve will 12 Millionen für PSG-Star bieten

Jorginho ist für diesen Sommertransfermarkt der Wunschspieler von Juventus Turin. Die Funktionäre beim italienischen Rekordmeister haben aber auch Alternativen parat.

TuttoJuve nennt Leandro Paredes als Auserwählten, sollte sich Jorginho gegen einen Wechsel ins Piemont entscheiden. Juve würde aber nicht mehr als zwischen zehn und zwölf Millionen Euro für den Mittelfeldmann von Paris Saint-Germain bezahlen.

Paredes ist weit davon entfernt, an der Seine als Stammspieler tituliert zu werden. Über genug Qualität verfügt der 27-Jährige aber allemal, in der Serie A kennt er sich aus seiner Zeit bei der AS Rom bestens aus.