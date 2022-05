Arthur Melo gegen Jorginho: Juve bietet Chelsea Tauschgeschäft an

Juventus Turin will auf dem Transfermarkt nach einer mehr als enttäuschenden Saison zum Angriff blasen. Das größte Verbesserungspotenzial sehen die Verantwortlichen im Mittelfeld. Um dem FC Chelsea Spielmacher Jorginho abzuluchsen, will Juve sein ursprüngliches Angebot erweitern.

Wie das Onlineportal Todofichajes berichtet, bietet der italienische Rekordmeister für Jorginho unter anderem Arthur Melo zum Tausch an. Der defensive Mittelfeldmann kam vor zwei Jahren vom FC Barcelona nach Turin, wo er jedoch nur selten restlos überzeugen konnte.

In der aktuellen Spielzeit kommt Arthur Melo zwar auf 29 Partien, der Großteil davon beschränkte sich allerdings auf Kurzeinsätze. Diesen Spieler würde Juve also gerne an Chelsea weitergeben, um die Verhandlungsposition in Bezug auf Jorginho zu verbessern.