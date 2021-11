Juventus Turin : Juan Cuadrado: Der Stand in den Vertragsgesprächen mit Juve

Es sollte nicht mehr lange dauern, bis Juventus Turin die Vertragsverlängerung mit Juan Cuadrado offiziell mitteilt. Wie das Portal Calciomercato.com berichtet, beinhaltet die vertraglich geregelte Zusammenarbeit eine Klausel, die Cuadrados auslaufenden Vertrag bei einer gewissen Anzahl an absolvierten Spielen automatisch verlängert. Die genauen Details werden nicht bekannt.

Juve, so ist es dem Bericht zu entnehmen, will aber nicht mehr so lange warten und nimmt das Zepter selbst in die Hand. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollte die Vertragsverlängerung von der Alten Dame bestätigt werden.