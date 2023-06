Juan Cuadrado gibt Einblick in seine Zukunftspläne bei Juventus Turin

Juventus Turin will mit Juan Cuadrado verlängern, ein Angebot liegt vor. Der will aber erst mal die Länderspielreise hinter sich bringen.

Bevor sich auch Juan Cuadrado in die Sommerpause verabschieden kann, steht ein Trip mit der kolumbianischen Nationalmannschaft bevor. An diesem Freitag (21 Uhr) trifft er in Valencia auf den Irak, am kommenden Dienstag auf Schalke steht das Match gegen Deutschland bevor.

Absolute Entspannung ist dann aber noch nicht angesagt, denn Cuadrado muss erst noch seine Zukunft bei Juventus Turin klären. Dort ist er auch mit 35 Jahren noch wichtiger Bestandteil, das vertraglich abgeschlossene Verhältnis läuft aber in rund zwei Wochen aus.

"Sie haben mir ein Angebot gemacht, aber im Moment denke ich noch nicht darüber nach", sagte Cuadrado im Camp der kolumbianischen Nationalmannschaft. "Ich habe gesagt, dass wir später darüber sprechen werden, hoffentlich finden wir eine Einigung und können weiterhin auf hohem Niveau spielen."

Cuadrado spielt bereits seit 2015 für die Alte Dame und hat seitdem viele Höhen und Tiefen miterlebt, fühlt sich dem italienischen Rekordmeister entsprechend verbunden. Über 300 Pflichtspiele für die Bianconeri sind seither in seiner Vita festgehalten.