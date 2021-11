Juventus Turin : Juve- & Milan-Flirt Julian Alvarez: River Plate wehrt sich

Julian Alvarez wird in seiner Heimat Argentinien als der neue Superstar gefeiert. Ein Europawechsel schon im Winter gilt als nahezu gesichert. River Plate will den Stürmer so schnell aber nicht aufgeben.

In Buenos Aires ist der 21-Jährige der Schlüsselspieler, der auf 32 direkte Torbeteiligungen in 40 Pflichtspielen kommt. Dass Brito versucht, in dieser Personalie Optimismus zu verbreiten, ist logisch. Der River-Chef weiß aber auch, dass Alvarez in seinem bis Ende 2022 gültigen Vertrag über eine Ausstiegsklausel (25 Mio. Euro) verfügt.

Alvarez war von Lionel Scaloni für diesen Länderspielblock wieder in die argentinische Nationalmannschaft berufen worden. Beim ersten von zwei Spielen gegen Uruguay (0:1) blieb Alvarez ohne Einsatz.

Die nächste Möglichkeit bietet sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 0.30 Uhr deutscher Zeit. Dann steht das Prestigeduell gegen Brasilien an. Alvarez selbst soll sich einen Wechsel nach Europa sehr gut vorstellen können. Zu klären gilt es hier aber noch einiges.