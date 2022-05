Serie A Juve arbeitet an zwei Angeboten für Sergej Milinkovic-Savic

Juventus Turin scheint weiterhin davon überzeugt, die Kraftanstrengung um Sergej Milinkovic-Savic (27) bewerkstelligen zu können. Nach Informationen der italienischen Tageszeitung La Repubblica handelt es sich um zwei Angebote, die innerhalb der Vereinsführung diskutiert werden.

Der erste Vorschlag soll sich auf 50 Millionen Euro an fixer Ablöse belaufen. Darüber hinaus würden Innenverteidiger Daniele Rugani (27), Sechser Nicolo Rovella (20) sowie ein Spieler aus Juves U23-Mannschaft in den Deal integriert werden. Das zweite mögliche Angebot ist von ähnlicher Beschaffenheit.

Die andere Lösung, die in Turin besprochen wird, sieht Rugani und Torwart Marco Carnesecchi (21) vor, den Lazio-Trainer Maurizio Sarri angeblich gerne in seinem Team hätte. Das Verrückte daran: Carnesecchi gehört Juve nicht mal. Italiens Rekordmeister würde ihn aber extra von Atalanta Bergamo kaufen, um ihn dann an Lazio weiterzugeben.