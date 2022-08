Serie A Juve beschäftigt sich auch mit Dries Mertens

Mittlerweile hat man große Mühe, die Kandidaten, die mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht werden und wurden, an einer Hand abzuzählen. Dries Mertens gehört dieser Liste nun ebenfalls an.

Nach Informationen der italienischen Tageszeitung La Repubblica steht Mertens zwar nicht an erster Stelle. Sein Name wird dennoch von der Turiner Vereinsführung diskutiert und genau beobachtet, was sich beim Belgier so tut.