Serie A Juve bietet Moise Kean zum Tausch gegen Serie-A-Topstürmer an

Nach der Ankunft von Filip Kostic will Juventus Turin nun auch die Sturmmitte mit einer externen Kraft bestücken. Moise Kean ist als Tauschspieler angeboten worden.

Muriel gehört ohne Zweifel zu den Topstürmern der Serie A, erzielte seit seinem 2019er-Wechsel nach Bergamo in 97 Partien der höchsten italienischen Fußballspielklasse starke 49 Tore. Keans Zukunft in Turin steht derweil offenbar in der Schwebe.