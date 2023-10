Boss sagt Juventus Turin rosige Zukunft unter Max Allegri voraus

Nachdem Juventus Turin zwischenzeitlich neun Meisterschaften in Folge gewonnen hatte, durften die Turiner in den letzten drei Spielzeiten im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr mitreden und mussten wegen Finanzvergehen in der vergangenen Spielzeit sogar einen empfindlichen Punktabzug hinnehmen.

"Wir haben 83 Trophäen hier, 82 davon haben wir mit meiner Familie gewonnen. Wir haben eine großartige Vergangenheit, aber auch eine großartige Gegenwart und Zukunft", sagte Exor-CEO John Elkann bei einer Veranstaltung zur Einweihung des neuen Titel-Raumes im Klubmuseum von Juventus Turin.

Schwierige letzte Jahren

Nachdem der Verein in den vergangenen Spielzeiten nicht die glorreichste Zeit hinter sich hat, zeigte sich Elkann kämpferisch und überzeugt, dass Juve mit Trainer Massimiliano Allegri zurück in die Erfolgsspur findet: "Unser Trainer hat uns in der Vergangenheit zu großen Erfolgen geführt und wird es auch in Zukunft machen."