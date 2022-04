Juve-Boss stärkt Massimiliano Allegri den Rücken

Andrea Agnelli ist fest davon überzeugt, dass Massimiliano Allegri der richtige Trainer für Juventus Turin ist. "Es gibt ein langfristiges Projekt, wir wussten, dass dieses Jahr schwierig werden würde und das Bedauern darüber, das Finale nicht gewonnen zu haben, ist ein gutes Omen für die Zukunft", sagte der Juve-Boss bei einer von Foglio Sportivo organisierten Veranstaltung.

Damit ist die Supercoppa gemeint, die im Januar nach Verlängerung mit 2:1 an Inter Mailand ging. Noch hat Juve allerdings die Chance auf einen Titel. Erneut gegen die Nerazzurri kommt es am 11. Mai zum Finalspiel in der Coppa Italia.