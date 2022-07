Juventus Turin Gerüchte um Alvaro Morata: Jetzt spricht Juve-Boss Arrivabene

Juventus Turin arbeitet nach aktuellem Stand nicht daran, noch mal eine Zusammenarbeit mit Alvaro Morata einzugehen. "Nein, dazu gibt es keine Neuigkeiten", wies Geschäftsführer Maurizio Arrivabene entsprechende Gerüchte zurück.

Die Gazzetta dello Sport hatte darüber berichtet und es so formuliert: Sollte Cristiano Ronaldo zu Atletico Madrid wechseln, würde Morata in der Hackordnung noch weiter nach hinten rutschen und wohl nicht regelmäßig zum Einsatz kommen, was den Weg zu Juve wieder öffnen würde. Das Ronaldo-Gerücht ist bisher aber nicht mehr als ein Luftschloss.