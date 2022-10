Juve-Coach Allegri stellt klar: "Ich trete nicht zurück"

Massimiliano Allegri steht in der Kritik - Foto: / Getty Images

In der Champions League ist nach der Niederlage gegen Haifa am vierten Spieltag das Vorrunden-Aus beinahe besiegelt. Bei zwei ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten Benfica Lissabon fünf Zähler.

Der Rekordmeister belegt nach neun Spieltagen nur den achten Tabellenplatz in der Serie A. Der Rückstand auf Tabellenführer SSC Neapel beträgt bereits zehn Punkte.

Cheftrainer Massimiliano Allegri (55) hegt allen Forderungen nach einer Trennung zum Trotz keine Gedanken an einen Rücktritt von seinem Posten bei Juventus Turin. "Ich werde absolut nicht zurücktreten", stellte der 55-Jährige gegenüber Sky Sport Italia klar. Er sehe die momentane Lage als "Herausforderung", so Allegri weiter. " Wenn es härter wird, ist es noch schöner."

Dennoch erhält der in der Kritik stehende Übungsleiter Rückendeckung. " Massimiliano Allegri ist unser Cheftrainer und das wird er bleiben", erklärte Präsident Andrea Agnelli am Rande der Partie gegen Maccabi. Für die derzeitige Lage könne man nicht einer Person die Schuld geben, "sondern der ganzen Mannschaft", so der Unternehmer weiter: " Ich schäme mich und bin wütend."