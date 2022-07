Serie A Juve denkt bei Adrien Rabiot um – wegen verletztem Paul Pogba

Paul Pogba wird Juventus Turin wohl sehr lange verletzungsbedingt fehlen. Extern will sich die Alte Dame im Falle einer Bestätigung der längeren Pause allerdings nicht bedienen. Stattdessen soll Adrien Rabiot bleiben.

Damit würde der Weltmeister die restliche Vorbereitung, den Saisonstart in der Serie A sowie die ersten Partien in der Champions League verpassen. Im Turiner Umfeld könnten sich nun die Forderungen nach einer externen Verstärkung mehren. Damit beschäftigt sich Juve aber offenbar nicht.

Laut der Gazzetta dello Sport ist vereinsintern bereits der Entschluss gefasst worden, dass Adrien Rabiot in den kommenden Wochen die Pogba-Rolle übernehmen soll. Der 27-Jährige nimmt aus persönlichen Gründen nicht an der Promo-Tour in den USA teil und war eigentlich als Kandidat für einen Wechsel ausgemacht worden.