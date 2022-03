Juventus Turin : Juve droht nach Aus in der Champions League finanzielles Chaos

Inmitten der nicht enden wollenden Corona-Pandemie zeigt sich Juventus Turin bereits finanziell stark angeschlagen. Das vorzeitige Aus in der Champions League verschlimmert die Situation des Traditionsklubs immens.

Beim Zorn des eigenen Anhangs wird es aber wahrscheinlich nicht bleiben, für Juve kommt es noch viel schlimmer. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport droht der Alten Dame nach dem vorzeitigen Ableben in der Königsklasse ein finanzielles Minus von satten 200 Millionen Euro.

Unter einem Hagel von Pfiffen und Buhrufen hatte Juventus Turin am Mittwoch das Feld geräumt. Dem vorhergehend war das Aus im Achtelfinale der Champions League, im eigenen Stadion blamierte sich der italienische Topklub mit 0:3 gegen den FC Villarreal.

Der finanzielle Kollaps steht dem Traditionsklub aber wohl nicht bevor, dem Bericht zufolge hatte die Eigentümerfamilie Agnelli (Fiat-Konzern) erst kürzlich 400 Millionen Euro eingespeist. Auswirkungen wird der sportliche Fehlschlag aber dennoch haben, wohl vor allem auf die Personalpolitik.

"Entschuldigungen sind jetzt das Einzige, was zu tun ist", adressierte Führungsspieler Leonardo Bonucci an die Fans. "Wir müssen diese Enttäuschung und Frustration in Wut umwandeln, um uns den restlichen Spielen zu stellen und die Ziele zu erreichen."