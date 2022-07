Serie A Juve erreicht erstes Angebot für Arthur Melo

Juventus Turin plant noch einige Veränderungen am Kader – Arthur Melo gehört zu den Spielern, die bei einem passenden Angebot die Freigabe erhalten würden. Ein erster konkreter Vorstoß ist nun zu vernehmen.

Mit der Nichtnominierung für die USA-Tournee hat Trainer Massimiliano Allegri ein klares Signal in Richtung Arthur ausgesendet. Der Brasilianer hält sich momentan mit den anderen Spielern, die nicht dabei sind, in Turin fit.

Der FC Valencia hat Juventus Turin offenbar ein erstes Angebot für Arthur Melo unterbreitet. Bei Sky Italia ist die Rede von einer Ausleihe, bei der sich die Klubs das Gehalt des 25-Jährigen teilen würden. So zumindest lautet der spanische Plan.

Juventus buhlt um Timo Werner - nimmt er Gehaltseinbußen in Kauf?

Arthur war vor zwei Jahren in einem von der Ablösesumme her nie dagewesenen spektakulären Tausch involviert. Der Mittelfeldspieler war damals gegen Miralem Pjanic eingetauscht worden, konnte in Turin aber nie nachhaltig auf sich aufmerksam machen.