Juve erwägt vorzeitige Trennung von Paul Pogba

Wie die Gazetta dello Sport vermeldet, reißt den Turiner so langsam der Geduldsfaden in Bezug auf Pogba. Die Verantwortlichen überlegen deshalb, den Franzosen, der bei der Alten Dame noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, im Sommer zu verkaufen. Ein Wechsel in die MLS wird in diesem Zusammenhang als wahrscheinliches Szenario genannt.

Die Klubbosse haben Pogba schon seit dessen Knieverletzung auf dem Kieker. Der Neuzugang wehrte sich lange Zeit gegen eine OP, um bei der WM noch in das französische Aufgebot zu springen. Mit seinem Zögern hat er den Heilungsprozess aus Sicht seiner Vorgesetzten unnötig in die Länge gezogen.

Verwendete Quellen: mirror.co.uk