Dicke Luft! Juve-Fans stinksauer auf Paul Pogba

Paul Pogba absolvierte in dieser Saison noch kein Spiel - Foto: / Getty Images

Paul Pogba hat den Zorn des Anhangs von Juventus Turin auf sich gezogen. Grund hierfür ist ein Bild, das der Superstar auf seinem Instagram-Profil hochgeladen hat. Darauf zeigt er sich in teuren Klamotten am Rande einer Skipiste.

"Ein guter Influencer, aber kein guter Spieler", schießt einer der Kommentierenden. Ein anderer Juve-Anhänger faucht ebenfalls: "Geh trainieren. Trainiere hart! Deine Zeit läuft aus..." Erst vor einer Woche kehrte Pogba ins Training zurück.

Der 29-Jährige hatte in der Saisonvorbereitung eine Operation nach einer Verletzung zunächst abgelehnt. Doch die Beschwerden klangen nicht ab, daraufhin entschloss er sich im September zu dem Eingriff.

Pogba verpasste aufgrund seiner schwerwiegenden Blessur die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Frankreich scheiterte ohne seinen Mittelfeldstar knapp an der Mission Titelverteidigung.