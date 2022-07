Serie A Juve guckt sich 4 mögliche Nachfolger für Matthijs de Ligt aus

Massimiliano Allegri weiß noch nicht so recht, wie er seine Innenverteidigung in der nächsten Saison aufstellen wird. Giorgio Chiellini hat Juventus Turin in die nordamerikanische Major League Soccer verlassen, Matthijs de Ligt steht unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Bayern.

Laut dem italienischen Journalisten Giovanni Albanese haben es vier Kandidaten in die engere Auswahl geschafft. Genannt werden im Zuge dessen Pau Torres (25, FC Villarreal), Nikola Milenkovic (24, AC Florenz), Gabriel Magalhaes (24, FC Arsenal) und Benoit Badiashile (21, AS Monaco).