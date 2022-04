Serie A : Juve heiß auf Nicolo Zaniolo – Berater sauer wegen Gerüchten

Zur neuen Saison will Juventus Turin einige Veränderungen anschieben. Im Zuge des feststehenden Abgangs von Paulo Dybala soll mindestens ein Hochkaräter für die Offensive kommen. Die Wahl ist längst auf Nicolo Zaniolo gefallen. Den Berater des 22-Jährigen erzürnen die anhaltenden Gerüchte über seinen Klienten.

"Ich habe in der Presse Aussagen von Leuten gelesen, die den Spieler nicht repräsentieren. Das sind in erster Linie seine Familie und ich", legt Berater Claudio Vigorelli bei LaRoma24.it los. "Ich verwalte alle Angelegenheiten, die den Markt betreffen. Die Aussagen von anderen sind also nicht zu berücksichtigen."

