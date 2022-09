Serie A Juventus Turin holte Infos über Marko Arnautovic ein

Die Wahl fiel letztendlich auf Arkadiusz Milik, doch bei Juventus Turin war auch Marko Arnautovic ein konkretes Thema für einen Sommertransfer.

Die Kaderplaner von Juventus Turin beschäftigten sich im zurückliegenden Transfersommer scheinbar intensiv mit Marko Arnautovic. Das behauptet zumindest Marco Busiello, der in diesem Fall als Vermittler in Erscheinung trat.

Arnautovic knüpft nahtlos an seine starke Premierensaison in Bologna an und kommt in der laufenden Runde auf hervorragende sechs Tore in sieben Spielen der Serie A. Vertraglich ist er noch bis 2024 gebunden.

Verwendete Quellen: Tuttosport