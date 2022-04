Juve-Ikone Alessandro Del Piero bereut Absage an Real Madrid nicht

In 19 erfolgreichen und aufreibenden Jahren erarbeitete sich Alessandro Del Piero bei Juventus Turin Heldenstatus. Dass ein Spieler so lange bei einem Verein bleibt, ist heutzutage kaum mehr zu beobachten. Der Ex-Stürmer hat nun zugeben, dass er den ein oder anderen Gedanken an einen Wechsel zu Real Madrid verschwendete.