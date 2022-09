Juventus Turin Juve in der Krise: Allegri will weitermachen - Angel di Maria rätselt

Trainer Max Allegri denkt nicht an einen Rücktritt von Juventus - Foto: / Getty Images

Juventus Turin rennt den eigenen Ansprüchen auch in der zweiten Saison unter Massimiliano Allegri weit hinterher. In der Liga ist man nur Mittelmaß, in der Champions League droht das Vorrunden-Aus. Massimiliano Allegri (55) hat nicht vor, seinen Posten freizugeben.

Der Cheftrainer von Juve stellte nach dem 1:2 gegen Benfica Lissabon klar: "Ich fühle mich als Teil der Lösung, ich muss eine Lösung finden." Es sei jetzt wichtig, gut abzuschneiden und in der Champions League zu bleiben. "Diese Niederlagen sind ärgerlich, aber es bringt nichts, jetzt zu viel zu reden." Allegri war 2021 zu Juve zurückgekehrt, nachdem man unter Andrea Pirlo gerade so die Champions League Qualifikation sicherstellen konnte und Juve im Jahr zuvor Maurizio Sarri trotz der gewonnenen Meisterschaft entlassen hatte. Allegri konnte bisher aber nicht an seine erste äußerst erfolgreiche Ära beim Rekordmeister anschließen, in der er Juve zu fünf Meisterschaften und vier Pokalsiegen geführt hatte. Nach Platz vier in der Vorsaison belegt der Rekordmeister nach sechs Spieltagen nur den achten Tabellenplatz in der Serie A.

Auf Twitter geht der Hashtag #Allegriout steil. Allegri bittet um Geduld. "Ich wusste, dass ich nach meiner Rückkehr Zeit brauchen werde zum Wiederaufbau", so der Ex-Meistermacher. Den jüngsten Negativlauf - zwei Unentschieden in der Liga und zwei Pleiten in der Champions League – hat der 55-Jährige aber gewiss nicht erwartet.

Angel di Maria kann die Auswechslung von Torschütze Arkadiusz Milik nicht nachvollziehen - Foto: Celso Pupo / Shutterstock.com