Juventus klopft wieder bei Memphis Depay an

In diesem Sommer stand eine Einigung zwischen Juventus Turin und Memphis Depay kurz bevor. Die Parteien konnten sich aber nicht auf ein für alle Seiten zufriedenstellendes Salär einigen. Die Bianconeri brachen die Verhandlungen kurzerhand ab und entschieden sich für Arkadiusz Milik.

Die Turiner Sinne scheinen inzwischen wieder geschärft. Weil der FC Barcelona Depay im Winter zu Geld machen möchte und einen Verkauf anstrebt, zeigt Juve laut Sport Interesse daran, die im Sommer gescheiterten Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Juve befindet sich in einer schweren sportlichen Krise und möchte im Januartransferfenster einige Veränderungen am Kader vornehmen. In Italien war jüngst darüber berichtet worden, dass gleich 13 Spieler auf der Abschussliste stehen.