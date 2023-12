Juventus legt Ablösesumme für Tottenham-Flirt Iling-Junior fest

Vor kurzem kamen Berichte auf, dass Tottenham Hotspur an einem Transfer von Samuel Iling-Junior (20) von Juventus Turin interessiert sei. Nun wird berichtet, dass Juve sich inzwischen mit einem Verkauf des Engländers angefreundet und einen Preis festgelegt habe.

Tottenham Hotspur will sich nach dem anhaltenden Verletzungspech im Winter in der Offensive verstärken. Dabei ist man wohl bei Juventus Turin fündig geworden. Berichten zufolge hat Samuel Iling-Junior das Interesse der Spurs geweckt. Nachdem es zunächst hieß, Juve habe kein Interesse den Engländer abzugeben, habe man sich The Standard zufolge inzwischen damit angefreundet, Iling-Junior zu verkaufen.

Demnach soll man die erste Verhandlungsgrundlage auf 18 Millionen Euro festgelegt haben. Der 20-Jährige kommt in der laufenden Saison in vier Einsätzen lediglich auf 113 Spielminuten. Sein Marktwert wird laut Transfermarkt.de auf neun Millionen Euro geschätzt. Ausgebildet wurde Iling-Junior in der Jugend des FC Chelsea, ehe er 2020 nach Italien wechselte.

Innenverteidiger-Suche bei Tottenham Priorität

Neben der Suche nach einem Offensivspieler plant Tottenham vor allem in der Innenverteidigung nachzulegen. Grund dafür ist die Verletzung von Micky van de Ven (23), der noch mehrere Wochen mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt.

Kandidaten soll es reichlich geben. Neben dem Franzosen Jean-Clair Todibo (23) von OGC Nizza sollen Marc Guehi (23/Crystal Palace) und Lloyd Kelly (25/AFC Bournemouth) auf der Liste der Spurs stehen.

Verwendete Quellen

The Standard