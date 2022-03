Juventus Turin : Juve legt Paulo Dybala niedrigeres Angebot vor – Zweifel kommen auf

Die Entourage von Paulo Dybala befindet sich seit einigen Tagen in Italien, in dieser Woche sollen erneute Sondierungen mit Juventus Turin über die Verlängerung des auslaufenden Vertrag stattfinden. Mehr als ein deutlich reduziertes Angebot ist nicht drin.

Vor einem halben Jahr war die Vertragsverlängerung von Paulo Dybala eigentlich beschlossene Sache. In den finalen Zügen platzte der Deal allerdings, seitdem ist der Poker um eine Erneuerung mit Juventus Turin ins Stocken geraten.

Dybalas Management ist vor Kurzem ins Piemont gereist, um sich über die vertragliche Situation seines Klienten auszutauschen. Die Alte Dame ist nach Informationen der Gazzetta dello Sport bereit, Dybala einen neuen Vertrag vorzulegen – allerdings nicht mehr zu den Konditionen, die noch im vorigen Sommer ausgehandelt wurden.

Die Rede ist von einem neuen Dreijahresvertrag, der ein Grundgehalt von sieben Millionen Euro netto beinhaltet. Die Summe könnte sich via Boni, etwa für die Anzahl an absolvierten Spielen oder erzielten Toren, erhöhen. Das alte Angebot hätte Dybala acht Millionen Euro Jahresnetto plus variable Zahlungen garantiert.

Mehr zum Thema