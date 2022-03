Juventus Turin : Juve lockt, Nicolo Zaniolo entspannt wegen Zukunft

Der Derbysieg am vergangenen Wochenende hat Nicolo Zaniolo nicht dazu gebracht, ein Treuebekenntnis gegenüber dem AS Rom abzugeben. Sehr großes Interesse wird Juventus Turin nachgesagt, das sich aber genauso in Geduld üben muss.