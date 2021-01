Juventus Turin : Juve-Matchwinner Hamza Rafia widmet Tor seiner Mutter

Was für eine Geschichte: Ausgerechnet Debütant Hamza Rafia erlöste Juventus Turin in der Verlängerung der Coppa Italia. Den Treffer widmet er seiner Mutter.

Tausch-Deal: So will sich Juve Memphis Depay schnappen

"Am Sonntag habe ich gegen Carrarese für Juventus U23 in der Serie C gespielt, heute bin ich hier und schieße ein entscheidendes Tor für Juve in der Coppa Italia", sagte der Tunesier nach Abpfiff etwas ungläubig gegenüber RAI SPORT.

Rafia kam im Sommer 2019 aus der Nachwuchsabteilung von Olympique Lyon nach Turin und stand bisher lediglich für Juves B-Mannschaft in der Verantwortung. "Dieses Tor widme ich natürlich meiner Mutter!", sagte der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler.