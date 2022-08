Serie A Juve plant Vorstoß bei Stürmer, der auch Real Madrid interessiert

Will sich Juventus Turin nach der Verpflichtung von Arkadiusz Milik etwa einen weiteren Stürmer leisten? In Frankreich wird zumindest behauptet, dass Interesse an einem Protagonisten besteht, auf den auch Real Madrid ein Auge haben soll.

Juventus Turin beschäftigt sich offenbar intensiv mit Amine Gouiri. Wie die L'Equipe berichtet, haben sich die Bianconeri in den vergangenen Stunden mit dem Berater des 22-Jährigen, Alain Migliaccio, in Verbindung gesetzt. Eine Leihe plus Kaufoption liege in den Turiner Vorstellungen.

Beim OGC Nizza scheint Gouiri ersetzbar zu sein. Der neue Trainer Lucien Favre hatte seinen Angreifer vor dem vergangenen Meisterschaftsspiel gegen Marseille (0:3) von der Startelf auf die Bank beordert und ihn da auch die gesamte Spielzeit über schmoren lassen.