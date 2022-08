Serie A Juve schmeißt Moise Kean raus

Moise Kean ist für das Testspiel am Sonntag gegen Atletico Madrid aus dem Kader von Juventus Turin gestrichen worden. Disziplinarische Gründe sollen hierfür ausschlaggebend gewesen sein.

Eigentlich war für Moise Kean ein Platz in der Startelf vorgesehen. Juventus Turin testete am Sonntag in Continassa gegen Atletico Madrid. Wen man allerdings vergeblich suchte, war ebenjener Kean.

Wie verschiedene Medien in Italien berichten, ist der 22-Jährige kurzfristig von Trainer Massimiliano Allegri aus dem Kader gestrichen worden. Kean soll verspätet zum Treffpunkt gekommen sein, woraufhin Allegri die für den Stürmer drastische Maßnahme umsetzte.