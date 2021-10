Juventus Turin : Juve startet Wechselgespräche mit Donny van de Beek

Nach einem Bericht der in Turin ansässigen Tageszeitung La Stampa hat Juve-Manager Federico Cherubini den Kontakt zu van de Beeks Entourage aufgenommen. Geprüft werden soll in der kommenden Zeit die Möglichkeit eines Wechsels im nahenden Wintertransferfenster.

Dass Donny van de Beek aufgrund seiner prekären Situation bei Manchester United in diesen Tagen nicht unbedingt zum Scherzen neigt, ist bekannt. Juventus Turin scheint großes Interesse daran zu signalisieren, dem stagnierenden Niederländer einen Ausweg zu bieten.

Van de Beek kommt auch in seiner zweiten Saison in Manchester nicht über seine Ersatzrolle hinaus und zählt nur drei Pflichtspieleinsätze mit 141 Minuten. Angeblich hatte Juve schon in der zurückliegenden Sommertransferperiode Kontakt zu van de Beeks Beratern.