Serie A Juve bei Gleison Bremer vor dem Abschluss – mehr geboten als Inter Mailand

Juventus Turin bekommt bei Gleison Bremer (25) offenbar den Zuschlag. Laut dem Recherchenetzwerk Relevo hat der italienische Rekordmeister in allen Bereichen mehr geboten als das konkurrierende Inter Mailand.

In monetären Angelegenheiten scheint Juve also schon mal die Nase vorn zu haben, das mehr an den FC Turin sowie Bremer zahlen möchte als Inter. Noch an diesem Dienstag will die Alte Dame alles in Form gießen und das Geschäft abschließen.