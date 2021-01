Juventus Turin : Juve-Stürmercasting: Auch Krzysztof Piatek soll Thema sein

Juventus Turin ist bestrebt, noch im Januar einen neuen Stürmer an Bord zu holen. Dem Kandidatenkreis soll inzwischen auch Krzysztof Piatek angehören.

Um sich in der Offensive breiter aufzustellen sowie das bereits vorhandene Personal zu entlasten, will Juventus Turin noch in den kommenden Transfertagen einen weiteren Stürmer unter Vertrag nehmen.

Die ohnehin schon lange Liste erweitert der CORRIERE DI TORINO in einem Bericht mit dem Namen Krzysztof Piatek. Dem abgebenden Hertha BSC wollen die Bianconeri demnach ein Tauschgeschäft schmackhaft machen.

Rechtsaußen Federico Bernardeschi könnte in einen möglichen Deal integriert werden. Der 26-Jährige wurde in den letzten Wochen beinahe durchgängig mit einem Juve-Abgang verbunden. Der einst 40 Millionen Euro teure Offensivmann konnte seinen dreieinhalb Turiner Jahren nie wirklich überzeugen.