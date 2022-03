Emerson Palmieri : Juve und Lazio Rom liefern sich Duell um Linksverteidiger

Emerson Palmieri hat es auf den Wunschzettel von Juventus Turin und Lazio Rom geschafft. Nach Angaben der Tageszeitung Il Messaggero könnte es im Sommer zum Bieterduell zwischen den beiden Teilnehmern der Serie A kommen.

Im Piemont möchte Massimiliano Allegri Alex Sandro aus dem Kader streichen und ihn durch einen jüngeren Spieler ersetzen. Lazios Cheftrainer Maurizio Sarri will sich ebenfalls einen neuen Linksverteidiger in den Kader holen.

Olympique Lyon hält die Hand über Emerson, der bis Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen ist und via Kaufoption fest verpflichtet werden kann. Der 27-Jährige überzeugt in Frankreich mit guten Auftritten und kommt auf 22 Startelfnominierungen in 23 Ligue-1-Spielen.