Serie A Juve-Verlängerung: Matthijs de Ligt vermeidet Bekenntnis

Matthijs de Ligt (22) verzichtet darauf, ein Bekenntnis an Juventus Turin abzugeben. "Die Verhandlungen laufen noch und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich entscheiden, ob ich verlängere oder mich anderweitig orientiere", so de Ligt bei NOS. "Ich schaue immer, was das Beste für mich in Bezug auf das sportliche Projekt ist."

Das finanziell leidgeplagte Juve möchte den noch bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig verlängern und hat sich daher an de Ligt und seinem neuen Verhandlungsteam gewendet. Eine Unterschrift würde wohl mit einer Reduzierung des aktuellen Gehalts einhergehen.

Der FC Barcelona und allen voran Manchester United sollen sich für de Ligt interessieren. Bei den Red Devils ist mit Erik ten Hag ab sofort der Trainer verantwortlich, der de Ligt bereits während der gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam unter seine Fittichen hatte.