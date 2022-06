Juventus Turin Juve-Wechsel: Angel Di Maria setzt sich nicht unter Druck

In der "Finalissima" unterlag der Europameister Italien im Londoner Wembley-Stadion dem Südamerikameister Argentinien mit 0:3. Angel Di Maria trat als einer der drei argentinischen Torschützen in Erscheinung.

Im Anschluss an die Partie ist der 34-Jährige auf seine Zukunft angesprochen worden. "Man muss ruhig bleiben, bis jetzt denke ich nur an die Seleccion", gab Di Maria zu Protokoll. "Am Sonntag gibt es das nächste Spiel und dann werde ich an die Familie denken."

Die Gerüchtebörse hielt in der jüngeren Vergangenheit Juventus Turin als nächsten Di-Maria-Klub parat. Zeitweise wurde sogar von Verhandlungen geschrieben, die unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Von sieben Millionen Euro Nettojahresgehalt sowie einem Vertrag über zwei Jahre war die Rede.