Juventus Turin : Juve will Ablöse für Alvaro Morata um 15 Millionen drücken

Morata kommt in der laufenden Spielzeit auf zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Vorlagen) in 26-Serie-A-Spielen. In der Champions League traf er in der Gruppenphase in sechs Partien zweimal und lieferte einen Assist. Zuletzt bildete er einen Dreiersturm mit Neuzugang Dusan Vlahovic und Paulo Dybala, der die Fans beeindruckte und Vize-Boss Pavel Nedved "sehr gut gefallen" hat.