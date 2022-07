Juventus Turin Juve will Arthur und Ramsey loswerden – PSG-Star soll kommen

Wie die Sporttageszeitung Tuttosport in Erfahrung gebracht hat, zeigen die Bianconeri Interesse an Leandro Paredes (28, Vertrag bis 2024) von Paris Saint-Germain . PSG soll beim Argentinier verkaufsbereit sein, fordert laut L'Equipe aber 35 Millionen Euro Ablöse.

Beide Mittelfeldspieler zählen zu den Großverdienern im Kader, spielen in den sportlichen Plänen von Trainer Massimiliano Allegri allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Ramsey war in der vergangenen Rückrunde an die Glasgow Rangers verliehen, konnte aber keine Eigenwerbung betreiben. Sein Vertrag in Turin ist noch bis 2023 gültig.