Juventus Turin : Juve will bei Alvaro Morata den Kaufpreis drücken

Massimiliano Allegri hatte am Ende seinen Veto eingelegt und angeordnet, dass Alvaro Morata, der sich gerne dem FC Barcelona angeschlossen hätte, mindestens bis zum Saisonende bei Juventus Turin bleibt. Und darüber hinaus?

Juve soll durchaus damit kokettieren, Morata über den Sommer hinaus fest zu verpflichten. Das Problem: Wegen der Corona-Pandemie fehlt es den Turinern an den nötigen finanziellen Ressourcen, um die mit Atletico vereinbarte Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro bedienen zu können.

Die Verantwortlichen sind daher gewillt, den Preis zu drücken. Calciomercato.com geht von einem ersten Vorschlag, den Juve Atletico unterbreiten wird, aus. Dieser soll bei 15 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen liegen. Ob die Rojiblancos in Erwägung ziehen, sich darauf einzulassen, wird nicht bekannt.