Juventus Turin : Juve will Dejan Kulusevski und Weston McKennie zu Geld machen

Weston McKennie (23) schlug in den Bilanzen mit 25 Millionen Euro (Leihgebühr plus Ablöse) zu Buche, nachdem er vom FC Schalke 04 nach Norditalien gekommen war. Kulusevski (21) ließen sich Präsident Andrea Agnelli und Co. 35 Millionen Euro kosten.