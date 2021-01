Juventus Turin : Juve will Fabio Quagliarella zurückholen, doch der Altstar verzichtet

Fabio Quagliarella bietet sich offenbar die Möglichkeit, in den letzten Zügen seiner Karriere noch mal für Juventus Turin zu spielen. Interesse an einer Rückkehr hat der Altmeister aber offenbar nicht.

Im Piemont ging Quagliarella seiner Berufung bereits von 2010 bis 2014 nach. In diesen vier Jahren absolvierte er 102 Pflichtspiele mit 30 Toren und neun Vorlagen. Für Samp hat der Altstar in der laufenden Saison starke sieben Tore erzielt.

Juve-Cheftrainer Andrea Pirlo ließt am Dienstag durchblicken, dass er Quagliarella auf dem Radar hat: "Ich kenne Fabio, er ist ein großartiger Stürmer, aber wir werden in den kommenden Tagen über den Transfermarkt sprechen können."

Eine Beschreibung, die nicht besser auf Fabio Quagliarella passen könnte, der laut dem italienischen Transferguru Gianluca Di Marzio Gesprächsthema in Turin ist. Der Vertrag des Torjägers bei Sampdoria Genua läuft zum Saisonende aus. Mit den Blucerchiati stehen aber erst noch Verhandlungen an.

Wie bei vielen anderen Klubs wird sich auch bei Juventus Turin inmitten der Corona-Pandemie nicht viel bewegen auf dem Wintertransfermarkt. Was als sicher gilt: Die Bianconeri wollen einen treffsicheren und routinierten Ersatzmann für die Sturmmitte verpflichten.

In Turin könnte er Vertreter für Cristiano Ronaldo (35), Alvaro Morata (28) und Paulo Dybala (27) werden oder gemeinsam mit CR7 ein Oldie-Sturmduo bilden. Der 37-Jährige will Samp aber nicht verlassen.

"Wenn man so viel gegeben und noch mehr bekommen hat, wenn jedes Mal dieses Gefühl in der Brust pocht, dann bedeutet das, dass es Bindungen gibt, die stärker sind als alles andere", erklärt Quagliarella: "Bindungen, die über schmeichelndes Werben hinausgehen, die die Nachrichten beiseiteschieben und die Geschichte respektieren. So denke, lebe und spiele ich."