Mohamed Ihattaren : Nach Schicksalsschlag: Juve-Wunderkind (19) denkt über Karriereende nach

In diesem Sommer überwies Juventus Turin ca. 6 Millionen Euro an die PSV Eindhoven, um sich die Dienste von Mohamed Ihattaren zu sichern. Der 19-Jährige gilt als großes Talent der Zukunft, spielt nach einem Verlust in der Familie nun aber mit dem Gedanken an den Ruhestand.