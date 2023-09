Juve-Zoff eskaliert: Cristiano Ronaldo pocht auf Gehaltsnachzahlung

Als das Corona-Virus die Welt ab dem Frühjahr 2020 in Atem hielt, blieb es auf den Fußballplätzen plötzlich still. Die Profiklubs erlitten durch die Spielpause Verluste in Millionenhöhe und baten ihre Spieler daher darum, auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten.

Juve ging in der Saison 2020/21 genau diesen Weg. Laut Vereinsangaben habe die Alte Dame selbst ihren damaligen Superstar Cristiano Ronaldo überzeugen können, finanziell kürzer zu treten. Der Portugiese habe angeblich sogar Dokumente unterschrieben, die dies belegen.

Cristiano Ronaldo widerspricht Juve-Behauptung

Ronaldo will von einer solchen Unterschrift hingegen nichts wissen. Wie italienische Medien berichten, ging CR7 davon aus, dass er sein einbehaltenes Gehalt später nachgezahlt bekommt. Er pocht aus diesem Grund auf die Auszahlung der 19, 9 Millionen Euro, die ihm Turin seiner Ansicht nach noch schuldet.