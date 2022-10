Juventus findet Alternative zu Wunsch-Neuzugang Sergej Milinkovic-Savic

Der Name von Sergej Milinkovic-Savic steht dick unterstrichten auf dem Einkaufszettel von Juventus Turins Sportdirektor Federico Cherubini. Sollte der Serbe von Lazio Rom nicht zu bekommen sein, haben die Bianconeri Medienberichten zufolge eine Alternative ausgemacht.

Zuletzt tönte Lotito, dass sich die Ablöse für Milinkovic-Savic angesichts von dessen hervorragendem Start in die neue Saison (vier Tore, sieben Vorlagen) von 100 auf 120 Millionen Euro erhöht habe.

Seit Jahren beißen sich die Kaderplaner von Juventus Turin an Claudio Lotito die Zähne aus. Der illustre Präsident von Lazio Rom ruft für seinen von Juve umworbenen Mittelfeldstar Sergej Milinkovic-Savic regelmäßig eine hohe Ablösesumme auf.

Lovric begann seine Karriere einst bei Sturm Graz und landete 2019 in der Schweiz. Als Jugendnationalspieler war er stets für Österreich am Ball, entschied sich dann aber für eine Zukunft in der slowenischen Nationalmannschaft (24 Spiele, drei Tore).

Juventus kann Verstärkung im Mittelfeld gebrauchen

Dass sich die Bianconeri nach einem Neuzugang für die Zentrale umschauen, verwundert nicht angesichts der aktuellen Lage des Rekordmeisters. Juve belegt nach zehn Spieltagen lediglich den achten Tabellenplatz der Serie A, die Champions League-Ränge sind bereits sechs Punkte entfernt, Tabellenführer SSC Neapel hat zehn Zähler Vorsprung.

Die Luft für Trainer Massimiliano Allegri wird allen Treueschwüren der Vereinsführung um Boss Andrea Agnelli zum Trotz immer dünner. Am Freitag muss im Heimspiel gegen Empoli (20:15 Uhr) ein Sieg her.

Verwendete Quellen: Tuttosport