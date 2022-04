Juventus gibt Angebot für Antonio Rüdiger ab - es ist zu niedrig

Juventus Turin will sich in der Defensivzentrale verjüngen, da Giorgio Chiellini (37) und Leonardo Bonucci (34) langsam in die Jahre kommen. Antonio Rüdiger ist einer der Topkandidaten, um den die Bianconeri werben. Die Alte Dame machte nun einen Vorstoß.