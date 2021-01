Juventus Turin : Juventus in Sorge um Paulo Dybala: Ausfall im Derby d’Italia?

Juventus Turin hat sich mit einem 3:1-Erfolg über Sassuolo an den AS Rom und Inter Mailand herangerobbt, hat nur noch einen bzw. drei Punkte Rückstand auf die Plätze zwei und drei. Es gibt es aber auch zwei Wermutstropfen nach dem Sieg am Sonntagabend.

Juventus Turin macht sich Sorgen um Paulo Dybala. Der argentinische Ausnahmekicker musste am 17. Spieltag in der 42. Spielminute nach einem Schlag aufs Knie ausgewechselt werden. Für ihn kam Dejan Kulusevski in die Partie.

Wie schwer es den Südamerikaner erwischt hat, ist noch unklar. Medizinische Tests am Montag sollen Aufschluss bringen. Ob Dybala in der Coppa Italia gegen Genua (Mittwoch, 20:45 Uhr) und am kommenden Sonntag (20:45 Uhr) im Derby d'Italia gegen Inter eingesetzt werden kann, bleibt abzuwarten.

Weston McKennie hat sich ebenfalls verletzt

Neben Dybala musste auch Weston McKennie vorzeitig vom Feld. Die Leihgabe des FC Schalke 04 zog sich laut SKY SPORT ITALIA eine Muskelverletzung zu. Er wurde nach 19 Spielminuten durch Aaron Ramsey ersetzt.