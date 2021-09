Juventus Turin : Juventus plant neuen Anlauf bei Mauro Icardi

Mauro Icardi hatte in der Serie A im Trikot von Sampdoria Genua und Inter Mailand seinen Torriecher (145 Treffer in 252 Partien) eindrucksvoll nachgewiesen.

Nach seinem 50 Millionen Euro schweren Wechsel zu PSG steht er im Schatten von Neymar und Kylian Mbappe und neuerdings auch Lionel Messi, auch wenn er in der neuen Spielzeit an den ersten drei Spieltagen in der Startelf stand und zwei Tore markierte.