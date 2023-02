Juventus Turin: Allegri bestätigt Rückschlag bei Paul Pogba

Paul Pogba muss zuschauen, wenn Juve am Donnerstag im Pokal gegen Lazio Rom antritt - Foto: / Getty Images

Paul Pogba stand am vergangenen Wochenende erstmals seit seiner Rückkehr zu Juventus Turin im Spieltagskader. Der Franzose hoffte auf ein baldiges Comeback, das nun allerdings verschoben werden muss.

Juventus Turin will nach der unnötigen Heimpleite gegen Monza im Pokal gegen Lazio Wiedergutmachung betreiben. Paul Pogba wird zwar nicht dabei sein, der ebenfalls lange verletzte Dusan Vlahovic allerdings wird zum Einsatz kommen.

Pogba fehlte von Sommer 2022 bis Ende Januar 2023 verletzungsbedingt. Gegen Monza (0:2) stand er erstmals im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Im Mannschaftstraining folgte ein Rückschlag, der laut Allegri nicht ungewöhnlich sei: "Wenn man so viele Monate nicht dabei war, kann das passieren. Er braucht Zeit."

Paul Pogba steht Juventus Turin im Pokalduell mit Lazio Rom (Donnerstag, 21:00 Uhr) nicht zur Verfügung. Massimiliano Allegri bestätigt den Ausfall des Weltmeisters von 2018 aufgrund von muskulären Problemen. "Bedauerlicherweise" falle Pogba aus, so der Juve-Coach.

Dusan Vlahovic wird gegen Lazio Rom in der Startformation von Juventus Turin stehen - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

"Vlahovic wird sicherlich in der Startformation stehen", kündigt Allegri an. Weitere Entscheidungen über seine Aufstellung habe er noch nicht getroffen, so der 55-Jährige, der gegen Lazio Rom eine schwierige Aufgabe erwartet. "Sie zeigen hervorragende Leistungen. Es ist ein K.-o.-Spiel. Wir müssen alles reinwerfen."

Allegri zufrieden mit Transfermarkt

definitiv nicht dabei sein gegen die Hauptstädter wird Weston McKennie. Der ehemalige Schalker wurde in der Wintertransferperiode an Leeds United abgegeben, Juve hat laut Allegri "einen guten Transfermarkt" erlebt.

"Wir haben unsere Ziele erreicht. McKennie wollte gehen, er fand eine gute Lösung", freut sich Allegri. Neben dem US-Amerikaner gab die alte Dame auch Youngster Emanuele Zuelli (21, an Pisa verliehen) und Marley Ake (22, an Dijon FCO verliehen) ab. Juve holte zudem Luca Pellegrini von Eintracht Frankfurt zurück und parkte ihn bei Lazio Rom.