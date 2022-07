Serie A Juventus Turin: Arthur erhält Anfrage aus Spanien

Arthur spielte von 2018 bis 2020 für den FC Barcelona, ehe der Brasilianer im Tausch mit Miralem Pjanic zu Juventus Turin wechselte. Nun könnte es Arthur zurück in die Primera Division verschlagen.

Nach Informationen des italienischen Journalisten und Transferexperten Gianluca Di Marzio hat sich der FC Valencia nach der Situation von Arthur erkundigt. Die Fledermäuse haben demnach nicht nur Kontakt zum Lager des Spielers, sondern auch zu Juve aufgenommen.

Die Bianconeri sind italienischen Medienberichten zufolge verkaufsbereit. In den Plänen von Juve-Cheftrainer Massimiliano Allegri (54) spielt der Mittelfeldakteur keine große Rolle. Der Südamerikaner soll Juve in der laufenden Transferperiode ebenso verlassen wie sein Mittelfeldkollege Aaron Ramsey, der nach sechsmonatiger Leihe an die Glasgow Rangers nach Turin zurückgekehrt ist.