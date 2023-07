Juventus Turin: Arthur Melo will es noch mal in der Premier League probieren

Nach einem vom Pech getränkten Jahr beim FC Liverpool fühlt sich Arthur Melo offensichtlich bereit dazu, sich noch einmal in der Premier League zu versuchen.

Arthur Melo fühlt sich dazu bereit, noch mal einen Anlauf in der Premier League zu nehmen. "Wir arbeiten an einer Rückkehr in die Premier League", erklärt Berater Federico Pastorello bei Tuttomercatoweb, "er würde gerne zurückkehren, aber es ist leider noch zu früh."

Die vorige Saison war Arthur von Juventus Turin an den FC Liverpool ausgeliehen, für den er verletzungsbedingt aber nur ein Pflichtspiel bestritt. Der 26-Jährige verletzte sich unmittelbar nach seiner Ankunft an der Anfield Road so schwer, dass er lange außen vor war.

Juventus Turin plant nicht mehr mit Arthur Melo

Arthur war vor drei Jahren in einen Tauschdeal mit Miralem Pjanic verwickelt worden, der im Nachgang die Behörden auf den Plan rief. Im Piemont verfügt der 22-fache brasilianische Nationalspieler noch über einen Vertrag bis 2025.

Gegen die Zahlung einer angemessenen Ablöse soll Arthur Juventus noch in den kommenden Wochen verlassen. Trainer Massimiliano Allegri hat für den Mittelfeldspieler keine Verwendung mehr.

Verwendete Quellen

